Londra, quattro persone accoltellate: indagini in corso

L'accoltellamento in cui sono rimaste ferite quattro persone è avvenuto questo pomeriggio alla periferia sud-est di Londra. Secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso, sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Sono in corso le indagini e al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.

L'aggressione

Secondo uno dei primi testimoni citati dalla Bbc, il titolare di un'agenzia di scomesse della zona, ci sarebbe stata una sorta di "combattimento di strada", lungo la High Street di Bromley, un sobborgo ai margini dell'area metropolitana della capitale britannica. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia, che hanno delimitato e temporaneamente chiuso al traffico l'area - dirottando alcuni bus - per condurre le indagini. I feriti sono stati assisti da squadre di soccorso di paramedici ed è stata inviata anche un'eliambulanza.

Si tratterebbe di un episodio di matrice di criminalità comune, nato come conseguenza di "un alterco" e sfociato nell'arresto di 7 persone - apparentemente giovani - che restano al momento in custodia. Nel comunicato della polizia si precisa che tutti e 4 i feriti sono stati portati in ospedale, uno in condizioni "critiche" e gli altri non gravi. La polizia riferisce di aver ricevuto i primi allarmi alle 14,15 locali (le 15,15 italiane) e di essere intervenuta nel giro di pochi minuti. Assicura inoltre di non ritenere allo stato che ci siano ulteriori minacce per la collettività e non cita alcun sospetto di terrorismo. Le indagini sono comunque ancora in corso, mentre la zona resta presidiata e il traffico in parte deviato.