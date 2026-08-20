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Indonesia, piloti si addormentano in volo: aereo fuori rotta per 28 minuti

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L’Airbus A320 della Batik Air era in volo da Kendari a Giacarta con a bordo 159 persone: 153 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. I piloti si sono addormentati mentre il velivolo viaggiava a 36mila piedi di altezza: il pilota automatico ha permesso all’aereo di restare stabile fino a quando la torre di controllo, che aveva notato l’anomalo cambio di rotta, è riuscita a mettersi in contatto con il copilota. Avviata un’indagine

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Tragedia sfiorata a bordo di un aereo in volo da Kendari, in Indonesia, a Giacarta, capitale del Paese. I piloti dell’Airbus A320 della Batik Air si sono addormentati mentre erano in viaggio a 36mila piedi di altezza, lasciando che l’aereo con a bordo 159 persone, di cui 153 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, volasse fuori rotta per ben 28 minuti. A dare l’allarme è stata la torre di controllo che, dopo aver notato un anomalo cambiamento nella rotta, ha provato inutilmente a contattare i piloti. I due però stavano dormendo e non hanno risposto alle chiamate. 

Passeggeri salvi grazie al pilota automatico

Secondo il regolamento, i piloti prima di partire devono sottoporsi a dei controlli di idoneità nei quali vengono misurati frequenza cardiaca, pressione del sangue, vista e generale stato di salute: in nessun modo però è possibile verificare che il pilota abbia dormito abbastanza prima di mettersi in cabina. In questo caso, entrambi avevano avuto una notte insonne: il primo pilota aveva chiesto al suo vice di prendere i comandi in modo da potersi riposare ma anche il secondo pilota, poco dopo, ha ceduto al sonno. L’aereo ha quindi proseguito il viaggio con il pilota automatico: sistema che ha mantenuto l’assetto stabile impedendo quella che si sarebbe potuta trasformare in tragedia. Solo dopo quasi mezz’ora di incessanti chiamate da parte della torre di controllo, il copilota si è svegliato e ha riportato il velivolo sulla giusta rotta. Entrambi i piloti, considerati responsabili dell'accaduto, sono ora al centro dell'indagine avviata dalla compagnia aerea e dalle autorità competenti.

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