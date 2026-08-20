Melania Trump torna in pubblico: "Ho sentito che vi sono mancata"

Dopo oltre un mese di assenza dalla scena pubblica, la first lady è tornata alla Casa Bianca per presentare l'espansione di Fostering the Future, il programma che sostiene con borse di studio i giovani provenienti dal sistema di affido ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Melania Trump è tornata in pubblico dopo oltre un mese di assenza e lo ha fatto alla Casa Bianca, presentando una nuova iniziativa di "Fostering the Future", il progetto dedicato ai giovani provenienti dal sistema di affido. "Ho sentito che vi sono mancata, eccomi qua", ha detto la first lady americana aprendo il suo intervento nel Rose Garden. L'ultima apparizione pubblica di Melania Trump risaliva al 19 luglio, quando aveva accompagnato il presidente Donald Trump alla finale dei Mondiali di calcio al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey. Da allora la first lady non aveva partecipato a diversi appuntamenti pubblici.

Melania Trump, l'iniziativa Fostering the Future Al centro dell'evento alla Casa Bianca c'è stata l'espansione di "Fostering the Future", iniziativa attraverso la quale Melania Trump sostiene l'accesso all'istruzione universitaria per i giovani che lasciano il sistema di affido. Nell'ambito del nuovo accordo, IndyCar e Fox hanno annunciato donazioni da un milione di dollari ciascuno per ampliare il programma, con borse di studio destinate agli studenti della Indiana University e della Purdue University. "Fostering the Future valorizza i giovani americani sulla base del merito e del talento, aiutandoli a superare le difficoltà economiche e ogni altra condizione che possa limitare le loro opportunità", ha dichiarato la first lady. Melania Trump ha quindi spiegato l'obiettivo del progetto: "La nostra missione è semplice ma capace di trasformare le vite: offrire a ogni giovane proveniente dal sistema di affidamento la possibilità di conseguire una laurea, avviare una carriera significativa e raggiungere un'indipendenza finanziaria duratura". Durante la cerimonia, i piloti dell'IndyCar hanno inoltre consegnato alla first lady un casco commemorativo rosso, bianco e blu con la scritta "Melania Be Best Fostering the Future", in riferimento anche alla precedente iniziativa della first lady, Be Best.

Melania Trump alla Casa Bianca per Fostering the Future - ©Ansa

Oltre un mese lontana dagli appuntamenti pubblici Il ritorno di Melania Trump arriva dopo una pausa dalla vita pubblica. Dopo la presenza alla finale dei Mondiali del 19 luglio, la first lady non aveva partecipato ad alcuni appuntamenti alla Casa Bianca, tra cui il funerale del senatore Lindsey Graham e la seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Non era inoltre presente il 22 luglio, quando Donald Trump e le famiglie dei militari americani accolsero le salme di quattro militari statunitensi uccisi nel conflitto con l'Iran. Prima dell'evento del 20 agosto, l'ultima occasione in cui Melania Trump aveva rilasciato dichiarazioni in pubblico risaliva all'11 giugno, durante un appuntamento al dipartimento del Tesoro. L'assenza estiva della first lady non rappresenta tuttavia una novità. Anche nel 2025 Melania Trump non era comparsa in pubblico tra il 13 luglio e il 4 settembre, trascorrendo gran parte di quel periodo a Bedminster, nel New Jersey. Leggi anche Chi è Natalie Harp, l'assistente "ombra" di Trump