Ultimo giorno con i comizi di Trump e Vance alla convention reupbblicana di Dallas. "Sapete cosa succede se non votate? Andate all'inferno. Lo sapete", ha detto il presidente Usa, Donald Trump, chiudendo la convention del Gop. "Se i Democratici tornassero al potere, ha aggiunto, lascerebbero liberi criminali di rapinare, stuprare e uccidere, come accadeva appena due anni fa". Trump ha inoltre ribadito la promessa di dare 5.000 dollari a ogni adulto americano nel caso i Repubblicani mantenessero il controllo di Camera e Senato. "Ho mantenuto ogni singola promessa fatta, e redo di aver fatto molto di più.

Vance: "Democratici partito dell'odio"

Ma a Dallas è stato anche il giorno di JD Vance che ha attaccato i democratici descrivendoli come il "partito dell'odio”. Senza parlare direttamente della guerra in Iran e senza alcun riferimento al 'dividendo Trump' da 5.000 dollari in caso di vittoria dei repubblicani alle midterm, Vance si presenta sul palco sicuro di sé . "E’ bello sentire gridare il proprio nome", ha ammesso con un grande sorriso. Quando dal pubblico si è alzato il coro '2028, 2028', (in riferimento a una sua possibile candidatura) il vicepresidente è apparso evidentemente soddisfatto: "Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede", ha detto prima di lanciare un attacco frontale ai democratici. "Sono il “partito che disprezza l'America e che ha simpatia per i terroristi che hanno perpetrato l'11 settembre. Non dimentichiamoci mai l'America appartiene a chi la ama", ha tuonato. "Non chiedo a nessuno di concordare con me su ogni singola politica dell'amministrazione. Vi chiedo si seguire l'esempio di Charlie Kirk: non buttate via il bambino con l'acqua sporca. Ciò che vi chiedo è di riconoscere il contrasto con i radicali e di riconoscere i risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi", ha aggiunto chiedendo agli americani di non consegnare il paese a un "gruppo di folli" che lo distruggeranno, così come distruggeranno al "vostra famiglia". "Quello che voglio per la mia famiglia, lo voglio per la vostra perché il mio lavoro è battermi per tutti", ha spiegato illustrando la sua visione per il futuro. "Voglio che le aziende americane abbiano lavoratori americani che costruiscano la prossima generazione di grandi prodotti americani. Vogliono che i miei figli si innamorino e che si possano permettere una casa dove crescere i loro figli", ha detto fra gli applausi prima di passare la parola a Donald Trump.