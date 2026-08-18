Charlie era sparita nel 2016, quando aveva tre anni. Le proprietarie l’avevano cercata per mesi senza successo. È stata trovata da una persona della zona e identificata grazie al microchip

Una gatta scomparsa da dieci anni è stata ritrovata in Galles proprio nel giorno del compleanno di una delle sue proprietarie. È successo a Newbridge, nella contea di Caerphilly, dove Lucy e Hannah Robertson hanno potuto riabbracciare Charlie, che era sparita nel 2016 quando aveva tre anni. A raccontare la storia è la Bbc.

Charlie ritrovata dopo dieci anni



Charlie era abituata a vivere anche all’aperto e a girare per le strade della zona, ma nell’aprile 2016, pochi giorni dopo che Lucy e Hannah si erano trasferite da Newbridge alla vicina Abercarn, non fece più ritorno a casa. Le due sorelle la cercarono per mesi senza riuscire a trovarla. Lo scorso luglio, proprio nel giorno in cui Lucy compiva 30 anni, Charlie è stata ritrovata da un vicino di casa, che l’ha vista nascosta tra i cespugli, l’ha nutrita per alcune settimane e poi l’ha portata dal veterinario. Grazie al microchip, il veterinario è riuscito a risalire al numero di telefono di Lucy e Hannah e a contattarle.

La proprietaria: “Non abbiamo mai perso la speranza”



Hannah ha raccontato che anche il veterinario è rimasto “davvero sbalordito” nello scoprire che Charlie mancava da casa da dieci anni. La gatta tigrata è in buone condizioni di salute, ha il pelo folto e non appare trasandata. “Non abbiamo mai perso la speranza. Ma purtroppo non riuscivamo a trovarla”, ha raccontato Hannah a Bbc Radio Wales Drive. Lucy ha ricordato la preoccupazione di quegli anni: “È stato straziante. Temevamo che fosse stata investita o che non ci fosse più”.