Un errore nell’installazione di un perno di blocco sul pannello superiore della cabina di pilotaggio fa sì che le normali vibrazioni dell’aereo in volo facciano scattare il pulsante antincendio del propulsore, causando l’automatico spegnimento dei motori. Per la British airline pilots association le conseguenze sono “potenzialmente catastrofiche”: già due aerei, nel 2024 e nel 2026, sono stati costretti ad atterraggi di emergenza ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È successo due volte, la prima nel 2024 e la seconda nel 2026, che il motore degli aerei Airbus si spegnesse improvvisamente in volo senza alcun intervento da parte dei piloti o degli altri membri dell’equipaggio. La colpa, in entrambi i casi, è stata del pulsante antincendio del motore, collocato sul pannello superiore della cabina di pilotaggio, che si è rilasciato da solo. L’allarme è stato lanciato dalla British airline pilots association (Balpa) che ha messo in guardia i suoi iscritti spiegando i risultati ottenuti dalle indagini sui due diversi incidenti.

La causa Il problema, come spiega il sindacato britannico dei piloti, è in un piccolo componente meccanico presente in cabina che, a causa di un difetto da parte del fornitore, è di forma sbagliata. Questo perno dovrebbe tenere completamente bloccato l’interruttore che attiva il sistema antincendio del propulsore. Tuttavia, essendo stato montato male, è sufficiente la normale vibrazione prodotta da un aereo in volo per far scattare il perno e rilasciare il pulsante con conseguenze, sottolinea Balpa, “potenzialmente catastrofiche”. Leggi anche Via libera alla produzione dei nuovi aerei Boeing 737 Max 7 negli Usa

I rischi Il pulsante antincendio è ideato per rimanere sempre bloccato. Normalmente, può essere azionato solo manualmente da parte dei piloti in caso di emergenza per incendio al motore. Il difetto meccanico di questi Airbus, però, fa sì che il pulsante antincendio si azioni da solo senza che i piloti se ne accorgano nell’immediato. Secondo Balpa, in particolare nelle ore di volo notturne, lo scatto automatico del sistema può passare inosservato costringendo l’equipaggio a dichiarare l’emergenza quando ormai è troppo tardi per recuperare in volo. Potrebbe interessarti Voli sulle linee di Nazca in Perù, 5 incidenti mortali in 18 anni