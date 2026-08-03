Le leonesse, di età compresa tra i 3 e i 15 anni, sono morte al Parco Zoologico Tama di Hino. A dare la notizia è Japan News. Secondo quanto emerso dall’autopsia, gli animali soffrivano di disidratazione e insufficienza multiorgano. Altri tre esemplari, una femmina e due maschi, si trovano in cattive condizioni e sono in cura

Tre leonesse sono morte al Parco Zoologico Tama di Hino, a Tokyo. I decessi, secondo quanto riferito dal governo metropolitano di Tokyo e dalla Società del Parco Zoologico della città giapponese, si sono susseguiti in meno di una settimana, tra martedì 28 luglio e domenica 2 agosto. Le leonesse morte, come riporta Japan News, avevano età compresa tra i 3 e i 15 anni. Le autopsie hanno rivelato che tutte e tre soffrivano di disidratazione e insufficienza multiorgano: gli esperti ritengono quindi che la causa di tutte le morti sia stata un colpo di calore.

Altri leoni in cattive condizioni

Il Parco Zoologico Tama, da luglio, ospitava un totale di 16 leoni: cinque maschi e undici femmine, di età compresa tra uno e 20 anni. Di questi, tre leonesse sono morte e altri dieci esemplari hanno sviluppato sintomi come perdita di appetito e ridotta attività e hanno richiesto cure mediche a seguito di un prolungato periodo di caldo estremo iniziato a metà luglio. Tre di loro, una leonessa e due leoni maschi versano in cattive condizioni di salute. "Non si è mai verificato un caso di morte di leoni per caldo al Parco Zoologico Tama", ha dichiarato un funzionario del governo metropolitano di Tokyo. Intanto, dal 23 luglio, è stato sospeso l’accesso del pubblico agli animali.