Morto Sulemana Abdul Samed, detto Awuche. Era l'uomo più alto del GhanaMondo
Affetto da gigantismo e da complicazioni della sindrome di Marfan, Samed è deceduto a 33 anni in un ospedale di Tamale, dove era ricoverato per un'infezione causata da piaghe alle gambe
È morto Sulemana Abdul Samed, conosciuto come l'uomo più alto del Ghana, suscitando un'ondata di cordoglio, soprattutto nel nord del Paese, dove la sua statura lo aveva reso una celebrità locale. Aveva 33 anni ed è deceduto lunedì in ospedale nella città settentrionale di Tamale, a circa 160 km a sud del suo villaggio natale di Gambaga, dove era stato ricoverato a causa di un'infezione alle piaghe sulle gambe. La notizia è riportata dalla BBC
Una vita segnata dal gigantismo
Affetto da gigantismo dall'età di circa vent'anni, nel 2022 fu misurato dalla BBC, che ne attestò l'altezza di 223 cm, non escludendo un'ulteriore crescita negli anni a seguire. Era conosciuto da tutti con il soprannome di "Awuche", che in lingua hausa significa "Andiamo".
Le difficoltà mediche
Samed aveva lottato a lungo contro le complicazioni della sindrome di Marfan, la malattia genetica che gli comportava arti estremamente lunghi. Aveva anche avuto difficoltà a pagare le spese mediche, ma di recente aveva trovato un benefattore nel fratello del presidente del Ghana John Mahama che lo aveva incontrato e supportato.