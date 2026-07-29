Affetto da gigantismo e da complicazioni della sindrome di Marfan, Samed è deceduto a 33 anni in un ospedale di Tamale, dove era ricoverato per un'infezione causata da piaghe alle gambe

È morto Sulemana Abdul Samed, conosciuto come l'uomo più alto del Ghana, suscitando un'ondata di cordoglio, soprattutto nel nord del Paese, dove la sua statura lo aveva reso una celebrità locale. Aveva 33 anni ed è deceduto lunedì in ospedale nella città settentrionale di Tamale, a circa 160 km a sud del suo villaggio natale di Gambaga, dove era stato ricoverato a causa di un'infezione alle piaghe sulle gambe. La notizia è riportata dalla BBC