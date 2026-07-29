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Terremoto in Giappone, almeno 13 vittime e 9mila persone nei centri di accoglienza

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 "Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade", ha dichiarato la premier Sanae Takaichi. Centinaia i feriti, decine i dispersi. Circa 300mila gli sfollati

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Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sudoccidentale è salito a 13 morti, ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi. "Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade", ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di mercoledì oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza. Lo riferisce il Guardian. "Abbiamo ricevuto segnalazioni di sette feriti gravi e 29 feriti lievi. Inoltre, alle 7.00 di oggi, 9.186 persone hanno trovato rifugio in 506 centri di accoglienza distribuiti in cinque prefetture, tra cui Kumamoto e Fukuoka", ha dichiarato il portavoce del governo Minoru Kihara all'indomani del sisma.

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©Ansa

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Terremoto Giappone, danni e vittime. Crolla centro commerciale. FOTO

Secondo l'emittente nipponica Nhk il sisma di magnitudo 7.1, che alle 16:27 ora locale ha colpito la prefettura di Kumamoto, nel sud-ovest del Paese, ha causato numerosi crolli, tra i quali un'ala del centro commerciale Aeon Mall. La polizia fa sapere che 'circa 20-30 persone' sarebbero rimaste intrappolate nella struttura.

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