I fan ballano sul molo di Folkestone ricreando la coreografia di Wuthering Heights durante il raduno globale dedicato alla cantante britannica. Tra vento e mare, i partecipanti hanno provato i passi ispirati al video del 1978, raccontando emozioni, difficoltà e preparazioni domestiche

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Sul molo, tra vento e abiti rossi, i partecipanti hanno provato e ripetuto la coreografia davanti al mare. Alcuni raccontano l'emozione di ballare in coppia, altri ricordano la difficoltà dei movimenti, preparati con prove dedicate e con il video su Youtube riguardato a casa. "Credo che i vicini possano pensare che siamo un po' matti", scherza una partecipante di Folkestone.

Il raduno

Toby Cotton, organizzatore del The Most Wuthering Heights Day Ever 2026, spiega che il successo dell'evento non dipende dal marketing: "Kate Bush è iconica, ma credo che alla gente piaccia fare qualcosa di divertente insieme, in tanti. È una di quelle cose virali. Non ho il tempo né l'energia per fare molto marketing, ma si promuove da sola, perché il divertimento è contagioso, no? È proprio per questo che funziona".