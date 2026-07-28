L'aereo è stato in cielo dalle 17.27 australiane del 27 luglio per atterrare a Tolosa alle 9.51 del 28 luglio. L'idea della compagnia Qantas è quella di utilizzare l'aereo per i voli ultra-lunghi Sydney-Londra senza scali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Da Melbourne a Tolosa passando per l’Oceano Pacifico, gli Stati Uniti, il Canada, la Groenlandia senza mai atterrare e senza mai fare rifornimento. Così l’Airbus A350 in volo per 24 ore ha battuto ogni record di durata in cielo. Realizzato appositamente per la compagnia australiana Qantas Airways, il velivolo ha segnato un record senza precedenti nella storia dell’aviazione civile mondiale, viaggiando per un giorno intero. Il jet è decollato alle 17.27 locali (le 9.27 in Italia) di lunedì 27 luglio, è passato sopra la pista di Tolosa alle 9.37 del mattino del 28 luglio (24 ore e 10 minuti dopo) e poi ha ripreso quota per un ultimo giro prima di toccare suolo alle 9.51, portando così tecnicamente la durata del volo a 24 ore e 24 minuti.

Il progetto L’aereo è ancora nella sua fase di test: l’idea di Qantas, che ha ordinato 12 Airbus A350-1000 Ulr in consegna a partire da aprile 2027, è quella di utilizzarlo per i voli ultra-lunghi Sydney-Londra senza scali, in partenza da ottobre 2027 e Sydney-New York che dovrebbero durare, a seconda dei venti e della rotta intrapresa, tra le 20 e le 22 ore. Il volo più lungo senza scali che esiste attualmente è quello che collega Singapore e New York, con una durata di 17-18 ore.

Il precedente record di 19 ore La durata di volo dell’Airbus A350 ha superato quella del volo del 23 luglio dello stesso velivolo, da Tolosa a Melbourne, durato 19 ore e 13 minuti, senza soste né scali per percorrere 17 mila chilometri. La stessa tratta, ma al contrario: invece che partire dall’Australia, partendo dall’Europa. In quel caso, l’Airbus aveva coperto i 17 mila chilometri sorvolando Sardegna e Calabria, tagliando poi sul Nord Africa e la penisola arabica, per poi passare sopra l’Oceano Indiano e atterrare in Australia. Il mezzo è partito alle 7:33 del mattino francesi del 23 luglio ed è atterrato alle 10:40 australiane del 24 luglio, quando in Italia erano le 2:40. Leggi anche Volo più lungo del mondo da Tolosa a Melbourne senza scali: il test