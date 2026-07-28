Francia, cadaveri cinque neonati trovati in una casa in Provenza

Sono stati rinvenuti nell'abitazione di una coppia a Orange, in Francia. La polizia ha ritrovato i resti di neonati all'interno di scatole di cartone nell'abitazione di una coppia: la donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute

I cadaveri di cinque neonati sono stati trovati in una casa di una coppia a Orange, nel dipartimento di Vaucluse in Provenza. Ne hanno dato notizia fonti vicine all'indagine. I resti erano custoditi in scatole di cartone nell'abitazione di due coniugi. La moglie, ieri, aveva partorito un bambino che è in buona salute.