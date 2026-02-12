Offerte Sky
Francia, corpi di due neonati in freezer: arrestata una donna

Mondo

In stato di fermo una donna, arrestata ieri a Boulogne-Billancourt, sobborgo occidentale di Parigi. Ad allertare le forze dell’ordine era stato proprio il marito che aveva trovato nel congelatore di casa uno dei due corpicini

Macabra scoperta nel piccolo villaggio di Aillevillers-et-Lyaumont, nella Francia orientale. I cadaveri di due neonati sono stati trovati dalla polizia nel freezer di un’abitazione privata. In stato di fermo una donna, fermata ieri a Boulogne-Billancourt, sobborgo occidentale di Parigi. Ad allertare le forze dell’ordine era stato proprio il marito che aveva trovato nel congelatore di casa uno dei due corpicini. Quando gli agenti sono arrivati hanno rinvenuto anche il secondo. I sospetti sono caduti da subito sulla padrona di casa, una donna sulla cinquantina, scomparsa senza lasciare tracce lo scorso dicembre. Madre di 9 figli nati da due relazioni, viene definita dagli abitanti del piccolo centro dell’Alta Saona come una “persona riservata”. “Viveva in città da più di 20 anni – dicono – ma non lavorava qui”. 

