Aveva 81 anni. La sua tecnica della plastinazione e la mostra Body Worlds lo avevano reso una figura nota a livello internazionale, tra innovazione scientifica e polemiche ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È morto all'età di 81 anni Gunther von Hagens, il medico noto per aver ideato la tecnica della plastinazione, procedimento sviluppato per conservare tessuti, organi e corpi umani sostituendone i liquidi biologici con polimeri plastici. Secondo quanto riferito dalla famiglia, sarà rispettata la volontà espressa dallo stesso von Hagens di destinare il proprio corpo alla plastinazione.

Gunther von Hagens - ©Ansa

Chi era Gunther von Hagens, l'inventore della plastinazione Nato nel 1945 con il nome di Gunther Gerhard Liebchen a Kalmen, in un territorio che all'epoca apparteneva alla Germania e oggi si trova in Polonia, von Hagens mise a punto nel 1977 la tecnica della plastinazione. La procedura consente di sostituire i liquidi biologici presenti nei tessuti e negli organi con polimeri plastici, in particolare di silicone. Due anni più tardi brevettò l'invenzione e nel 1982 fondò l'Istituto per la Plastinazione a Heidelberg, città nella quale insegnò a lungo all'università e dove è morto.

Il successo della mostra Body Worlds La notorietà internazionale arrivò negli anni Novanta grazie alla mostra Body Worlds, che esponeva corpi umani plastinati collocati in diverse pose. Nelle intenzioni del suo ideatore, l'esposizione aveva l'obiettivo di mostrare la struttura del corpo umano e gli effetti provocati da alcune malattie. Il progetto riscosse un ampio successo a livello mondiale. Tanto che a un certo punto persino Michael Jackson espresse il desiderio di far plastinare il proprio corpo al momento della morte.

Un corpo plastinato alla mostra Body Worlds - ©Ansa

Le polemiche sulla plastinazione Accanto alla popolarità, il lavoro di Gunther von Hagens fu però accompagnato anche da numerose controversie. Critici e oppositori gli contestarono il fatto di aver cercato di trasformare la morte in spettacolo. E, con la sua tecnica, di aver violato un principio etico considerato fondamentale in molte culture: quello del rispetto dei defunti.