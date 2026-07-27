Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morto Gunther von Hagens, medico inventore della plastinazione per conservare corpi umani

Mondo
©Ansa

Aveva 81 anni. La sua tecnica della plastinazione e la mostra Body Worlds lo avevano reso una figura nota a livello internazionale, tra innovazione scientifica e polemiche

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È morto all'età di 81 anni Gunther von Hagens, il medico noto per aver ideato la tecnica della plastinazione, procedimento sviluppato per conservare tessuti, organi e corpi umani sostituendone i liquidi biologici con polimeri plastici. Secondo quanto riferito dalla famiglia, sarà rispettata la volontà espressa dallo stesso von Hagens di destinare il proprio corpo alla plastinazione.

epa04624264 Plastination inventor Gunther von Hagens arrives for the exhibition 'Koerper Welten' (Body Worlds) at the 'Menschen Museum' (Human Being Museum) in the television tower in Berlin, Germany, 17 February 2015 on the eve of the opening of the museum after the district of Mitte tried in vain to take legal action against the opening. EPA/STEPHANIE PILICK
Gunther von Hagens - ©Ansa

Chi era Gunther von Hagens, l'inventore della plastinazione

Nato nel 1945 con il nome di Gunther Gerhard Liebchen a Kalmen, in un territorio che all'epoca apparteneva alla Germania e oggi si trova in Polonia, von Hagens mise a punto nel 1977 la tecnica della plastinazione. La procedura consente di sostituire i liquidi biologici presenti nei tessuti e negli organi con polimeri plastici, in particolare di silicone. Due anni più tardi brevettò l'invenzione e nel 1982 fondò l'Istituto per la Plastinazione a Heidelberg, città nella quale insegnò a lungo all'università e dove è morto.

Il successo della mostra Body Worlds

La notorietà internazionale arrivò negli anni Novanta grazie alla mostra Body Worlds, che esponeva corpi umani plastinati collocati in diverse pose. Nelle intenzioni del suo ideatore, l'esposizione aveva l'obiettivo di mostrare la struttura del corpo umano e gli effetti provocati da alcune malattie. Il progetto riscosse un ampio successo a livello mondiale. Tanto che a un certo punto persino Michael Jackson espresse il desiderio di far plastinare il proprio corpo al momento della morte.

epa10351551 Plastinated human bodies are on display in a preview of 'The Body Worlds' exhibition at the Palace of Culture and Science in Warsaw, Poland, 06 December 2022. The exhibiton that shows human bodies preserved by the plastination technique, invented by German anatomist Gunther von Hagens, opens to the public from 06 December 2022 to 02 April 2023. EPA/RADEK PIETRUSZKA POLAND OUT
Un corpo plastinato alla mostra Body Worlds - ©Ansa

Le polemiche sulla plastinazione

Accanto alla popolarità, il lavoro di Gunther von Hagens fu però accompagnato anche da numerose controversie. Critici e oppositori gli contestarono il fatto di aver cercato di trasformare la morte in spettacolo. E, con la sua tecnica, di aver violato un principio etico considerato fondamentale in molte culture: quello del rispetto dei defunti.

Le polemiche sulla plastinazione

Accanto alla popolarità, il lavoro di Gunther von Hagens fu accompagnato da numerose controversie. Critici e oppositori gli contestarono di trasformare la morte in spettacolo e di violare un principio etico considerato fondamentale in molte culture, quello del rispetto dei defunti.

La malattia e l'ultima volontà

All'inizio degli anni Duemila, Gunther von Hagens annunciò di essere affetto dal Parkinson. Nel comunicato diffuso dopo la sua morte, i familiari hanno dichiarato che "era desiderio personale di Gunther von Hagens rendere il suo corpo disponibile per la plastinazione", precisando che tale volontà sarà rispettata.

FOTOGALLERY

foto di Costanza Ruggeri/Sky tg24

1/10
Spettacolo

Real Bodies, expo di anatomia umana. FOTO

Ritorna nella Capitale la discussa esposizione di organi e cadaveri umani plastinati. Oltre 2mila metri quadri al quartiere Flaminio dedicati a un viaggio nel corpo umano, tra scheletri e muscoli

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Usa, 3 morti e diversi feriti in sparatoria a Seattle: un arresto

Mondo

Testimoni riferiscono di avere udito una serie di colpi sordi in rapida sequenza. La...

Malore per 6 assistenti, atterraggio emergenza per un Roma-Filadelfia

Mondo

Al centro della vicenda un Boeing 787-9 Dreamliner della American Airlines. L'aereo era partito...

Guerra Ucraina Russia, raid droni di Kiev su Belgorod e Rostov. LIVE

live Mondo

Due persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo a...

Guerra Usa-Iran, Trump nega problemi con scorte di munizioni. LIVE

live Mondo

Il presidente Usa torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se...

Guerra Iran, Trump: "Abbiamo più munizioni di chiunque altro al mondo"

Mondo

Trump nega di aver accantonato i piani di escalation temendo che possano esaurirsi le scorte di...

Mondo: I più letti