L'aggressione è avvenuta attorno a mezzogiorno vicino a Porte de Clichy. Le persone ferite sono tutte donne, di cui una incinta. Per l'attacco la polizia francese ha arrestato un sospettato. Si tratterebbe di un uomo di 31 anni con disturbi psichici

Tre persone sono rimaste ferite in un'aggressione con coltello attorno a mezzogiorno, vicino a Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi. Lo riportano i media francesi. Secondo Le Parisien le persone ferite sono tre donne, di cui una incinta. Secondo Le Figaro, due delle vittime versano in condizioni critiche mentre la terza è in condizioni gravi ma non critiche. Per l'attacco la polizia francese ha arrestato un sospettato: si tratterebbe di un uomo di 31 anni, con disturbi psichici, secondo i primi elementi citati da Le Parisien.

La ricostruzione

Un agente di polizia fuori servizio ha notato un uomo armato di due coltelli che aggrediva i passanti per strada. L'agente ha richiesto rinforzi e ha seguito l'autore dell'aggressione, riuscendo infine a bloccarlo con l'ausilio di un'altra pattuglia. Le vittime dell'attacco "sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale", ha dichiarato la prefettura di Polizia di Parigi.