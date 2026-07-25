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Usa, media: "La presunta vittima di D4vd era rimasta incinta e aveva abortito"

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Celeste Rivas Hernandez, 14 anni, i cui resti sono stati ritrovati nel 2025 nel bagagliaio dell'auto del cantante americano, risulta al centro di una relazione che, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto origine quando aveva 11 anni. D4vd, che si è dichiarato non colpevole, è accusato di aver ucciso l'adolescente dopo un litigio e dopo che lei aveva minacciato di rivelare gli abusi subiti

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La 14enne Celeste Rivas Hernandez, presunta vittima del cantante americano D4vd i cui resti sono stati ritrovati nel 2025 nel bagagliaio di un'auto a lui intestata, era incinta e aveva abortito poco prima di essere uccisa. È quanto emerge dai messaggi che i due si erano scambiati e che sono stati mostrati in aula, secondo quanto riportato dalla BBC.

L'udienza e le accuse contro Burke

Il procedimento deve stabilire se il cantante, il cui vero nome è David Anthony Burke, debba essere rinviato a giudizio per la morte dell'adolescente, avvenuta l'anno scorso. All'epoca dei messaggi la ragazza aveva 13 anni e Burke 19. Secondo l'accusa, il giovane l'avrebbe uccisa dopo che lei aveva minacciato di rivelare gli abusi subiti e di rovinargli la carriera. Burke si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio e abuso sessuale.

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Le fotografie recuperate

I pubblici ministeri hanno presentato i dati iCloud recuperati dall'iPhone dell'imputato, che documentano conversazioni tra lui e Celeste a partire dall'8 agosto 2022, quando lei aveva 11 anni e lui 17. Nel dispositivo sono state trovate anche fotografie della ragazza risalenti al periodo in cui, secondo l'accusa, sarebbero avvenuti gli abusi, come riferito dal detective della polizia di Los Angeles Corey Farell.

La relazione tra i due

Durante la descrizione di alcune immagini, la madre della vittima, Mercedes Rivas Hernandez, si è commossa e ha lasciato l'aula insieme al marito. Sul telefono di Burke sono state trovate anche delle conversazioni riguardanti l'idea di andare a vivere insieme, iniziativa che i due avevano chiamato "Operazione Fantastica". Un promemoria depositato all'inizio dell'anno indica che la relazione si sarebbe interrotta nel novembre del 2024, pur restando attivi i contatti. 

Le ultime ore prima della morte

Secondo l'accusa, i due avrebbero litigato la notte precedente alla morte della ragazza, presumibilmente a causa delle relazioni di Burke con altre donne.

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