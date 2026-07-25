È diventato virale sui social un video che ritrae un gruppo di giovani studenti italiani a bordo della metropolitana di Bangkok, in Thailandia, mentre urlano, infastidendo gli altri passeggeri presenti nel vagone. A una donna che faceva notare loro il tono di voce troppo alto, i ragazzi hanno risposto in modo provocatorio, con insulti verbali, linguaggio offensivo e gesti osceni. Gli insulti sarebbero continuati anche dopo che i ragazzi sono scesi dal treno, con colpi ai finestrini e gesti offensivi. Il filmato e la vicenda, ripresi dai quotidiani locali, hanno provocato l'indignazione dei cittadini che a migliaia hanno sommerso di commenti negativi i profili dell'ambasciata italiana di Bangkok chiedendo l'apertura di un'indagine su quanto accaduto.