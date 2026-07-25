Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bangkok, insulti di studenti italiani sulla metro: video virale. Interviene l'ambasciata

Mondo
Facebook Embassy of Italy in Bangkok

Il video ritrae un gruppo di giovani italiani a bordo della metropolitana nella capitale thailandese, mentre urlano, infastidendo gli altri passeggeri presenti nel vagone con linguaggio offensivo e gesti osceni. Le scuse dell'ambasciata: "Il comportamento inappropriato del gruppo di turisti minorenni non rappresenta in alcun modo il popolo italiano"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È diventato virale sui social un video che ritrae un gruppo di giovani studenti italiani a bordo della metropolitana di Bangkok, in Thailandia, mentre urlano, infastidendo gli altri passeggeri presenti nel vagone. A una donna che faceva notare loro il tono di voce troppo alto, i ragazzi hanno risposto in modo provocatorio, con insulti verbali, linguaggio offensivo e gesti osceni. Gli insulti sarebbero continuati anche dopo che i ragazzi sono scesi dal treno, con colpi ai finestrini e gesti offensivi. Il filmato e la vicenda, ripresi dai quotidiani locali, hanno provocato l'indignazione dei cittadini che a migliaia hanno sommerso di commenti negativi i profili dell'ambasciata italiana di Bangkok chiedendo l'apertura di un'indagine su quanto accaduto. 

La replica dell'ambasciata

La replica dell'ambasciata non si è fatta attendere: su Facebook è stato postato un comunicato ufficiale di scuse. "L'Ambasciata d'Italia a Bangkok - si legge - esprime il proprio profondo rammarico per l'evento riportato in un video diffuso sui social media e condanna con fermezza il comportamento inappropriato di un gruppo di turisti italiani".  L'Ambasciata porge "le sue sincere scuse al popolo thailandese e a tutte le persone coinvolte in questo incidente". "Il comportamento inappropriato del gruppo di turisti minorenni non rappresenta in alcun modo il popolo italiano - continua la nota- né riflette i valori di rispetto reciproco, amicizia e cortesia che da tempo costituiscono il fondamento delle relazioni durature tra la Repubblica Italiana e il Regno di Thailandia". Al post ha fatto seguito, dopo ulteriori commenti negativi, un video che mostra quattro italiani che si definiscono i "leader del gruppo" mentre si scusano con il popolo thailandese per l'atteggiamento degli studenti, giudicato irrispettoso. Anche l'operatore turistico specializzato in viaggi di istruzione, secondo il sito Thai Rath, ha successivamente rilasciato delle scuse pubbliche, affermando che il comportamento di alcuni partecipanti non rispecchiava i suoi valori ed esprimendo rispetto per la Thailandia e il popolo thailandese.

Approfondimento

Thailandia, vasto incendio in un pub a Bangkok: 27 morti

Mondo: Ultime notizie

Incendi in Spagna e Francia, 270mila persone evacuate. Un morto. FOTO

Mondo

I roghi boschivi interessano soprattutto il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Le...

12 foto

Missili da Yemen su Arabia. Hamas, ucciso capo polizia Gaza LIVE

live Mondo

I ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita...

Zelensky: "Colpite nel Mar Caspio navi con armi dirette all'Iran"

live Mondo

Lo ha reso noto il leader ucraino, precisando che, nel Mar Caspio, è stata raggiunta anche una...

Cisgiordania, notte di raid Idf. Coloni aprono 4 avamposti illegali

Mondo

Le forze israeliane hanno condotto una vasta operazione in Cisgiordania, con raid, perquisizioni...

Voto Brasile, Trump "interferisce" e Lula blocca visti a emissari Usa

Mondo

Documenti negati a due funzionari dell'amministrazione Trump diretti a Brasilia con una missione...

Mondo: I più letti