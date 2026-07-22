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Corea del Sud, chef rischia il carcere per aver usato le formiche come ingrediente

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È finito nei guai il proprietario di un ristorante due stelle Michelin di Seul. Secondo la procura l’uso di questi insetti violerebbe le leggi sanitarie. Chiesta anche una sanzione da circa 12mila euro. La sentenza è attesa a settembre

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Il proprietario di un noto ristorante di Seul rischia un anno di carcere per aver servito dei piatti con le formiche. È questa la richiesta della procura che ha aperto un’indagine dopo aver scoperto, tramite i video e le foto dei clienti, quello che succedeva in quel locale. Il nome del ristorante non è stato reso noto, ma si tratta di un locale con due stelle Michelin. Secondo la procura l’uso delle formiche come ingrediente è contrario alle leggi sanitarie. Lo chef ha ammesso di aver usato gli insetti ma solo come guarnizione. La procura ha chiesto anche una multa da circa 12mila euro (20 milioni di won coreani).

La difesa del ristoratore

Il proprietario del ristorante due stelle si è difeso sostenendo che solo il 60% dei clienti aveva scelto di assaggiare le formiche, mentre agli altri erano state servite alternative come aceto fermentato e fiori edibili. Inoltre ha aggiunto che in altri paesi (come Australia e Danimarca, per esempio) le formiche vengono regolarmente usate come ingrediente. La sentenza è attesa a settembre.

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