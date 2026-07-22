Il proprietario di un noto ristorante di Seul rischia un anno di carcere per aver servito dei piatti con le formiche. È questa la richiesta della procura che ha aperto un’indagine dopo aver scoperto, tramite i video e le foto dei clienti, quello che succedeva in quel locale. Il nome del ristorante non è stato reso noto, ma si tratta di un locale con due stelle Michelin. Secondo la procura l’uso delle formiche come ingrediente è contrario alle leggi sanitarie. Lo chef ha ammesso di aver usato gli insetti ma solo come guarnizione. La procura ha chiesto anche una multa da circa 12mila euro (20 milioni di won coreani).