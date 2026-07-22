Media: "Trump vuole Infantino come segretario generale dell'Onu"

Il New York Post cita alcune fonti, secondo le quali Trump ritiene che l'attuale presidente della Fifa "sia rispettato da tutti nel mondo" e abbia "un'abilità speciale di unire le persone". Il prossimo segretario generale dell'Onu sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vorrebbe che il nuovo segretario generale dell'Onu fosse l'attuale presidente della Fifa Gianni Infantino. È quanto riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Trump ritiene che Infantino "sia rispettato da tutti nel mondo e ha un’abilità speciale di unire le persone".

Il prossimo segretario generale delle Nazioni unite sarà eletto nei prossimi mesi per sostituire Antonio Guterres, che lascerà l'incarico alla fine di dicembre.