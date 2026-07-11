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Berlino, liberata la donna tenuta in ostaggio in un supermercato

Mondo
©IPA/Fotogramma

Si è concluso dopo ore di tensione il sequestro di una donna, tenuta in ostaggio da ieri sera in un supermercato nel sud di Berlino. La polizia ha riferito che l’uomo “è stato neutralizzato” e che la donna è stata liberata. In stato di shock, è stata soccorsa dai paramedici

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Dopo ore di tensione, è stata liberata la donna che dalla serata di ieri era tenuta in ostaggio da un uomo all’interno di un supermercato nella zona sud di Berlino. Il portavoce della polizia Florian Nath ha riferito alla Dpa che l’uomo “è stato neutralizzato e l’ostaggio liberato”.

Il sequestro 

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo aveva minacciato e preso in ostaggio la donna poco dopo le 22 di venerdì all’interno di un supermercato Rewe nel quartiere di Marienfelde. Al momento non sono noti né i retroscena né il possibile movente del sequestro.

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