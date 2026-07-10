Congo, i morti dell'epidemia di ebola salgono a 600

Un bilancio in continuo aggiornamento che è arrivato a registrare 600 vittime e 1.759 contagi. I dati sull’ epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo sono stati pubblicati dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). La risposta delle autorità sanitarie all'epidemia da virus Bundibugyo nelle province colpite - Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu - continua con una sorveglianza rafforzata e un sistema di assistenza che viene mantenuto attivo.

L'epidemia

I dati dell'Oms per la Repubblica Democratica del Congo, provenienti dalle autorità sanitarie del Paese africano, mostrano che l'epidemia presenta un tasso di letalità del 34 per cento. Complessivamente, 285 pazienti sono guariti, mentre sono in fase di accertamento 304 casi sospetti di febbre emorragica virale. L'epidemia nell'est congolese ha colpito quattro province, ma è concentrata principalmente in quella dell'Ituri. A causare l'epidemia è il ceppo Bundibugyo del virus Ebola, per il quale non esistono vaccini approvati, ma il 2 luglio è iniziata nella Repubblica Democratica del Congo la sperimentazione di due potenziali trattamenti contro tale ceppo. La 17esima epidemia di Ebola nel Paese è stata dichiarata il 15 maggio in seguito a diversi decessi nella provincia dell'Ituri, un'area ricca di risorse minerarie e tormentata dalla presenza di gruppi armati.