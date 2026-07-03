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Ebola, al via in Congo la sperimentazione di una nuova cura

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È iniziata nella Repubblica Democratica del Congo la sperimentazione clinica di una nuova terapia contro il virus Ebola Bundibugyo, responsabile dell'attuale epidemia nel Paese. Il primo paziente è stato arruolato nello studio, che coinvolgerà oltre mille persone e valuterà l'efficacia dell'anticorpo sperimentale MBP134, da solo e in combinazione con l'antivirale remdesivir. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la capacità di ricovero è stata ampliata a 650 posti letto, ma quasi tutti risultano già occupati, mentre il Paese registra in media 38 nuovi casi confermati al giorno nelle ultime due settimane.

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