Terremoto in Colombia, sale a 312 il bilancio dei morti

Sale a 312 il bilancio delle vittime del terremoto che il 10 agosto ha colpito la Colombia. Secondo l’agenzia nazionale per la gestione dei disastri, i feriti sono 4.611 e 290 persone risultano ancora disperse. Le squadre di soccorso continuano le ricerche tra le macerie, mentre gli aiuti umanitari raggiungono le aree più colpite.
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