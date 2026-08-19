Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto in Colombia, sale a 312 il bilancio dei morti

Mondo

Sale a 312 il bilancio delle vittime del terremoto che il 10 agosto ha colpito la Colombia. Secondo l’agenzia nazionale per la gestione dei disastri, i feriti sono 4.611 e 290 persone risultano ancora disperse. Le squadre di soccorso continuano le ricerche tra le macerie, mentre gli aiuti umanitari raggiungono le aree più colpite.

Prossimi video

Cile, frane e alluvioni: stato di catastrofe al nord

Mondo

Terremoto in Colombia, sale a 312 il bilancio dei morti

Mondo

Cina, lancio del razzo Zhuque-3: primo recupero a terra

Mondo

Iran-Usa, Trump: Hormuz è americano. Teheran: illuso

Mondo

Cisgiordania, Idf marchia i palestinesi sulla pelle

Mondo

Cina, 5mila droni ricreano "20mila leghe sotto i mari"

Mondo