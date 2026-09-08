Costa Azzurra, colpo al Museo Renoir: rubati quattro quadri

Quattro dipinti di Pierre-Auguste Renoir sono stati rubati al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra, per un valore stimato di 9 milioni di euro. L'allarme e scattato alle 5:48 e due ladri sono stati ripresi dalle telecamere mentre tagliavano le tele. Il sindaco Bryan Masson ha definito i fatti "particolarmente gravi", spiegando che i malviventi hanno abbandonato una delle opere durante la fuga. Sul caso sta indagando la procura di Grasse.