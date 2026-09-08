Attacco degli Houthi al confine tra Yemen e Arabia Saudita

Un video diffuso dagli Houthi yemeniti mostra il fumo che si alza da alcuni camion nei pressi di Al-Wadiah, al confine tra Yemen e Arabia Saudita. Gli Houthi hanno dichiarato che il fumo è il risultato di un attacco contro camion provenienti dall’Arabia Saudita. Non vi è stata alcuna conferma ufficiale da parte dell’Arabia Saudita riguardo al fatto che i camion fossero stati presi di mira. D’altra parte, alcuni attacchi degli Houthi hanno causato interruzioni nelle strutture energetiche saudite, secondo quanto riferito dalle autorità. E per questo le operazioni in alcuni impianti energetici dell’Arabia Saudita, il principale esportatore mondiale di petrolio, sono state sospese a seguito degli attacchi sferrati dagli Houthi yemeniti, allineati con l’Iran, che hanno ferito 73 persone, in quello che le autorità saudite hanno descritto come un pericoloso inasprimento della situazione