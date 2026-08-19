Cile, frane e alluvioni: stato di catastrofe al nord

Forti piogge hanno provocato allagamenti e frane nel nord del Cile. A Tocopilla, nella regione di Antofagasta, fango e acqua hanno invaso le strade, trascinato veicoli e reso necessarie evacuazioni. Il presidente José Antonio Kast ha dichiarato lo stato di catastrofe nella provincia, mobilitando risorse e personale per affrontare l’emergenza.