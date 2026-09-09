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Perù, scoperta tomba Chimu con 38 sepolture

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La scoperta è avvenuta vicino a Chan Chan, nel nord del Perù, nella più grande cittadella in mattoni di fango delle Americhe. Nella camera centrale è stata trovata la sepoltura di un individuo di alto rango, circondato da manufatti in conchiglia e metallo. Secondo gli archeologi, le precedenti scoperte di tombe Chimu erano state saccheggiate o distrutte.

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