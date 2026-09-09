Mamdani: ingannati sull'aria a New York dopo 11/09, c'era amianto

A quasi 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha pubblicato migliaia di pagine di documenti: confermerebbero che le autorità sapevano che nell'aria c'era dell'amianto ma avevano ingannato la popolazione. Molti si sono "ammalati perchè hanno creduto a quello che le autorità dicevano, ovvero che l'aria era sicura", ha denunciato Mamdani nel corso di una conferenza stampa, osservando come il numero dei morti per malattie correlate all'11 settembre è ormai maggiore a quello del giorno dell'attacco.

L'aria intorno a Ground Zero non era salutare ma le autorità hanno ingannato i cittadini, spingendoli a tornare al World Trade Center e causando così problemi alla loro salute. Questa l'accusa in qualche modo lanciata dal sindaco di New York Zohran Mamdani a quasi 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle. Mamdani ha pubblicato infatti migliaia di pagine di documenti che sembrano confermare come le autorità sapessero che nell'aria c'era dell'amianto ma avessero ingannato la popolazione. Molti si sono "ammalati perchè hanno creduto a quello che le autorità dicevano, ovvero che l'aria era sicura", ha denunciato Mamdani nel corso di una conferenza stampa, osservando come il numero dei morti per malattie correlate all'11 settembre è ormai maggiore a quello del giorno dell'attacco