Caos voli nel Regno Unito, guasto al sistema NATS

Un guasto al sistema di elaborazione dei piani di volo di NATS, l'autorità britannica del traffico aereo, ha provocato oltre mille cancellazioni negli aeroporti del Regno Unito, tra cui Gatwick, Heathrow, Stansted e Manchester. Secondo Flightradar24 i disagi hanno coinvolto decine di migliaia di passeggeri, più di 65.000 solo per la principale low cost irlandese, con ricadute anche su scali europei come Parigi. NATS si è scusata e ha schierato i propri ingegneri, mentre l'Autorità per l'aviazione civile ha chiesto un rapporto completo. Al momento è esclusa l'ipotesi di un'azione dolosa o di un attacco informatico.