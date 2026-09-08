Guasto al controllo voli nel Regno Unito, caos negli scali

Un guasto al sistema di elaborazione dei voli di NATS, l'agenzia nazionale britannica di controllo del traffico aereo, ha provocato ritardi e cancellazioni in circa dieci aeroporti del Regno Unito, con almeno 300 voli soppressi. A Heathrow, il principale hub del Paese, sono stati cancellati almeno 100 voli e 367 ritardati, mentre a Gatwick è slittato quasi un terzo delle partenze; disagi anche a Stansted, Manchester, Edimburgo e Dublino. L'agenzia ha assicurato di aver individuato il problema e messo al lavoro i tecnici, avvertendo però che il ritorno alla normalità non sarà immediato. In via precauzionale è stata chiesta disponibilità ad altri scali europei, da Bruxelles a Parigi, per eventuali dirottamenti.