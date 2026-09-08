Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guasto al controllo voli nel Regno Unito, caos negli scali

Mondo

Un guasto al sistema di elaborazione dei voli di NATS, l'agenzia nazionale britannica di controllo del traffico aereo, ha provocato ritardi e cancellazioni in circa dieci aeroporti del Regno Unito, con almeno 300 voli soppressi. A Heathrow, il principale hub del Paese, sono stati cancellati almeno 100 voli e 367 ritardati, mentre a Gatwick è slittato quasi un terzo delle partenze; disagi anche a Stansted, Manchester, Edimburgo e Dublino. L'agenzia ha assicurato di aver individuato il problema e messo al lavoro i tecnici, avvertendo però che il ritorno alla normalità non sarà immediato. In via precauzionale è stata chiesta disponibilità ad altri scali europei, da Bruxelles a Parigi, per eventuali dirottamenti.

Prossimi video

Guasto al controllo voli nel Regno Unito, caos negli scali

Mondo

Guerra in Ucraina: Germania annuncia una nuova fornitura di missili Patriot a Kiev

Mondo

Parenti vittime 9/11 firmano petizione per escludere Mamdani dalle celebrazioni

Mondo

VIttoria Afd, Angela Merkel: "Mi si spezza il cuore"

Mondo

UK, voli in ritardo e disagi per un problema tecnico

Mondo

Medioriente, sanzioni Uk contro colonie Israele

Mondo