Iran, Usa affondano cinque petroliere nel Golfo di Oman

Il Comando centrale degli Stati Uniti ha confermato la distruzione di cinque petroliere iraniane: quattro nel Golfo di Oman e una vicino all'isola di Kharg. Secondo Washington, l'operazione è stata una risposta a due tentativi iraniani di colpire con missili balistici una nave da guerra Usa. Gli equipaggi delle petroliere erano stati fatti evacuare prima degli attacchi. Teheran ha risposto colpendo la base americana in Giordania e altre due navi Usa nel Golfo Persico.
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