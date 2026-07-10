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Terremoto Venezuela, scossa di magnitudo 3.9 a La Guaira

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La scossa, con epicentro nella zona più colpita dal devastante sisma di due settimane fa, ha provocato ha provocato evacuazioni preventive a Caracas

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Il Venezuela torna a tremare: una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha interessato oggi il nord del Paese. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale edifici residenziali, uffici e centri commerciali. Secondo la Fondazione venezuelana di ricerche sismologiche (Funvisis), il sisma è stato registrato alle 10.53 ora locale con epicentro a 10 chilometri a nord-est di Naiguatá, nello Stato di La Guaira, a una profondità di 5,5 chilometri. Non si segnalano per ora danni o vittime.

Evacuazioni preventive

La Guaira è l'area più colpita dal doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno scorso. Numerosi utenti sui social media hanno riferito di evacuazioni preventive in diversi quartieri della capitale, tra cui Chacao, Plaza Venezuela, La Candelaria e Los Ruices. Il nuovo evento sismico ha riacceso i timori della popolazione, ancora segnata dalle conseguenze dei terremoti che, secondo il bilancio ufficiale, hanno causato quasi 4.000 morti.

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