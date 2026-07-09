Sisma Venezuela, Delcy Rodriguez chiede a Re Carlo restituzione oro

"Ho deciso di inviare una lettera, tra gli altri, al re d'Inghilterra affinché liberino l'oro trattenuto nella Banca d'Inghilterra. Quell'oro è del nostro popolo e deve servire ad affrontare le conseguenze terribili e tragiche di questo doppio terremoto", ha dichiarato la leader venezuelana

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra, per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto del 24 giugno. "Ho deciso di inviare una lettera, tra gli altri, al re d'Inghilterra affinché liberino l'oro trattenuto nella Banca d'Inghilterra. Quell'oro è del nostro popolo e deve servire ad affrontare le conseguenze terribili e tragiche di questo doppio terremoto", ha dichiarato Rodríguez. La leader venezuelana ha inoltre chiesto la fine delle sanzioni e il rilascio delle risorse del Paese bloccate all'estero: "Il Venezuela ha risorse con cui recuperarsi e rialzarsi", ha affermato, sostenendo che i fondi servirebbero anche per sostenere occupazione, istruzione e servizi sociali. Rodríguez ha riferito di aver parlato anche con la direttrice del Fondo monetario internazionale per chiedere lo sblocco di risorse venezuelane detenute dall'organizzazione. Caracas rivendica da anni il controllo sulle riserve auree depositate a Londra, al centro di una disputa giudiziaria internazionale.