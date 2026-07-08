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Germania, sparatoria in un liceo in Baviera: fermato un 16enne

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È accaduto al Welfen-Gymnasium di Schongau. Non si sa se il giovane fermato sia tra gli iscritti al liceo bavarese e si indaga sull'arma utilizzata per l'attacco. Due ragazze sono rimaste ferite gravemente, ma il bilancio finale non è ancora chiaro

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Sparatoria in un liceo in Baviera, a Schongau, in Germania. Secondo la polizia diverse persone sono rimaste ferite, ma si sta ancora accertando il numero e la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia: si tratta di un 16enne. Schongau è un piccolo comune da 12 mila abitanti nell'ovest del Land. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen-Gymnasium, conta 800 iscritti. 

Fermato un sedicenne

La persona fermata dopo l'attacco alla scuola superiore della Baviera è un sedicenne, riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, due ragazze sono rimaste gravemente ferite. Non è ancora chiaro con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen, nel quale ha agito. Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia, mentre diversi elicotteri sorvolano l'area. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona intorno all'istituto scolastico mentre sono in corso le operazioni.

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