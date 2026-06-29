Sono cinque le vittime, tutte adulte, della sparatoria avvenuta a Stade, in Bassa Sassonia. Ci sarebbero anche diversi feriti. Due persone sono state fermate. I colpi sono stati esplosi dentro o nei pressi di un centro giovanile. La polizia chiede di evitare la zona

Sono cinque le vittime, tutte adulte, di una sparatoria avvenuta a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, al confine con Amburgo. Lo ha riferito la polizia, che parla anche di diversi feriti, senza però fornire un bilancio definitivo. Due persone sono state fermate. Gli spari sono stati esplosi intorno alle 13.15.

Il luogo della sparatoria

Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Lo riferiscono media locali come Bild e Ntv. L'episodio è avvenuto nel centro storico di Stade, piccola città di circa 50mila abitanti a ridosso di Amburgo. Le forze dell'ordine hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona.

Le informazioni nelle prime ore restano parziali. La polizia ha confermato il bilancio di cinque morti, tutti adulti, oltre alla presenza di diversi feriti il cui numero non è ancora definito. Due persone sono state fermate. Restano da chiarire la dinamica, il movente e l'esatta collocazione della sparatoria rispetto al centro giovanile.