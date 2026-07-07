Spagna, arrestato un italiano accusato di legami con hacker filorussi

L'uomo, 34 anni, è stato individuato dalle autorità spagnole su indicazione dell'Fbi: avrebbe collaborato con unhacker ucraino filorusso. L'arresto è avvenuto a marzo, ma solo ora è stata diffusa la notizia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla polizia nazionale spagnola in collaborazione con l'Fbi statunitense. Le autorità non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.

L'arresto a Palencia e le accuse L'uomo è stato fermato a Palencia, nella regione della Castiglia e León. Secondo quanto riferito dalla polizia spagnola, è accusato di appartenenza e collaborazione con organizzazione terroristica, apologia del terrorismo e danneggiamento informatico. Fonti investigative citate dall'agenzia Efe riferiscono che l'arresto risale a marzo, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto oggi. Approfondimento Spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007 italiani

Il supporto a un hacker ucraino filorusso L'inchiesta è coordinata dalla sezione istruttoria numero 1 dell'Audiencia Nacional spagnola ed è stata avviata nell'agosto di un anno fa sulla base di informazioni trasmesse dall'Fbi alle autorità spagnole. Secondo gli investigatori, l'italiano sarebbe stato coinvolto in attività di supporto logistico a favore di un hacker ucraino filorusso residente in Ucraina e collegato a uno dei gruppi sotto indagine. Gli inquirenti ritengono inoltre che il sospettato abbia contribuito a organizzare la fuga dell'hacker verso la Russia attraverso la Polonia e la Bielorussia. Approfondimento Russia e Iran, killer e spie reclutati online: cosa sono i "proxy"