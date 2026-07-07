Spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007 italiani

La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'Arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese e principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa a un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, attingendo anche a fonti tra quattro militari in servizio in incarichi riservati. Altre cinque persone risultano indagate; in casa di uno degli arrestati sarebbero stati trovati 20mila euro in contanti.
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