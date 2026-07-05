Usa, otto feriti in una sparatoria a Brooklyn: quattro sono minorenni

L’allarme è scattato alle 22:37 del 4 luglio, mentre in città si svolgevano i festeggiamenti per la giornata dell’Indipendenza americana. Tra i feriti, le cui identità non sono state rese pubbliche, figurano due uomini, due donne (di cui una in gravi condizioni), due ragazzini di 14 e 12 anni e due bambini di 7 e 6 anni. La polizia ha trovato l’arma ma non il responsabile

Almeno otto persone, tra cui quattro bambini, sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco a Coney Island, a Brooklyn. A darne notizia è la Abc che cita fonti della polizia di New York. La sparatoria è avvenuta nella tarda serata del 4 luglio, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'Indipendenza americana. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti e neanche chi sia il responsabile. La polizia ha fatto sapere di aver recuperato un'arma da fuoco sul luogo dell'incidente, ma di non aver ancora effettuato alcun arresto.