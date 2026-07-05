Usa, otto feriti in una sparatoria a Brooklyn: quattro sono minorenni

L’allarme è scattato alle 22:37 del 4 luglio, mentre in città si svolgevano i festeggiamenti per la giornata dell’Indipendenza americana. Tra i feriti, le cui identità non sono state rese pubbliche, figurano due uomini, due donne (di cui una in gravi condizioni), due ragazzini di 14 e 12 anni e due bambini di 7 e 6 anni. La polizia ha trovato l’arma ma non il responsabile
Almeno otto persone, tra cui quattro bambini, sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco a Coney Island, a Brooklyn. A darne notizia è la Abc che cita fonti della polizia di New York. La sparatoria è avvenuta nella tarda serata del 4 luglio, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'Indipendenza americana. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti e neanche chi sia il responsabile. La polizia ha fatto sapere di aver recuperato un'arma da fuoco sul luogo dell'incidente, ma di non aver ancora effettuato alcun arresto.
Cosa è successo
Gli agenti, come reso noto dalla Nypd in un comunicato, sono intervenuti alle 22.37 in seguito a segnalazioni di una sparatoria al civico 2900 di West 31st Street. Tra i feriti, le cui identità non sono state rese pubbliche, figurano un uomo di 37 anni, un uomo di 33 anni, una donna di 25 anni, una donna di 21 anni, un ragazzo di 14 anni, un ragazzo di 12 anni, un bambino di 7 anni e un bambino di 6 anni. "Tutte le vittime sono state trasportate dai servizi di emergenza medica in ospedali della zona, dove sette persone sono state ricoverate in condizioni stabili", ha dichiarato il Nypd. "La donna di 21 anni è in condizioni critiche".
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