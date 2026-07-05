Torino, tenta di dare fuoco alla compagna: arrestato 47enne

L’uomo, forse ubriaco, al culmine di una lite in casa a Ivrea ha cosparso la convivente di gasolio ma è stato bloccato da un amico della coppia che in quel momento si trovava in casa. I carabinieri lo hanno portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio
È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che, nel Torinese, ha cercato di dare fuoco alla compagna. L’uomo, di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell’abitazione della coppia a Ivrea, in frazione San Bernardo, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c’era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore, già con un accendino in mano, fino all'arrivo dei carabinieri.
Uomo portato in carcere
I militari, allertati dalla stessa vittima, al loro arrivo hanno subito immobilizzato l'aggressore, probabilmente ubriaco, sottraendogli l'accendino. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito. Il 47enne è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere, come disposto dalla procura di Ivrea che coordina le indagini.
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