Independence Day, Trump al Mount Rushmore: lo show per il 4 luglio

Il presidente torna in South Dakota dopo sei anni e al monumento ci sarà uno spettacolo pirotecnico. Un anticipo dei festeggiamenti di Washington, dove il tycoon rientrerà per tenere un discorso intorno alle 22 locali (le 4 di domenica in Italia). E sulla ricorrenza pesa l’incognita del caldo ascolta articolo

Donald Trump torna dopo sei anni al Mount Rushmore, in South Dakota, per dare inizio alla volata finale dei festeggiamenti del 4 Luglio, dedicati ai 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti d'America. All'iconico monumento con i volti giganti scolpiti dei presidenti George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, il tycoon ha un'agenda che prevede la visione di un sorvolo di aerei, uno spettacolo pirotecnico di grande rilevanza e un discorso (in piena notte italiana) per la ricorrenza in cui potrebbe rinnovare il desiderio di aggiungere sul monte il suo ritratto. I tentativi in tal senso sono in stallo: un quinto volto è impossibile. Secondo le valutazioni del 1936 di Gutzon Borglum, lo scultore di Mount Rushmore, la roccia presenta limitazioni "serie" per una quinta figura, mentre un disegno di legge ad hoc è bloccato al Congresso.

Il ritorno di Trump dopo sei anni Trump torna in South Dakota in un clima profondamente diverso rispetto alla visita del 2020. Sei anni fa si recò a Keystone, nel mezzo della crisi del Covid-19 ,e approfittò dell'occasione per scagliarsi contro le "guerre culturali", in risposta alle proteste sulle divisioni razziali che montavano nel Paese dopo la morte di George Floyd. Sotto lo sguardo severo degli illustri predecessori, il tycoon annunciò il progetto di un Giardino degli eroi americani (Garden of American Heroes), un parco di sculture dedicato a figure del passato. "La nostra nazione sta assistendo a una campagna spietata per cancellare la nostra storia, diffamare i nostri eroi, eliminare i nostri valori e indottrinare i nostri figli", disse Trump alla folla, parlando da un palco decorato con i colori rosso, bianco e blu della Stars and Stripes. Fuochi d’artificio e il discorso di Trump Lo spettacolo pirotecnico al Mount Rushmore intanto ha riacceso seri timori di incendi boschivi a causa della siccità in South Dakota, che non risparmia la Black Hills National Forest. Malgrado il divieto del National Park Service, l'amministrazione Usa ha sostenuto che lo spettacolo pirotecnico si svolgerà in piena sicurezza, citando l'esempio del 3 luglio del 2020. Sarà un anticipo dello show del 4 luglio a Washington, dove il tycoon rientrerà in piena notte per indossare i panni del protagonista, sotto spettacolari fuochi d'artificio presentati da un apposito spot "come i più grandi della storia d'America". Trump parlerà quasi alle 22 locali (4 di domenica in Italia). Approfondimento 4 luglio, festa dell'Indipendenza in America: storia e tradizioni