Independence Day Usa: il programma delle celebrazioni per i 250 anni

Dal discorso di Trump ai colpi di cannone nelle basi militari, passando per la parata di velieri nella baia di New York, ecco come verrà celebrata la ricorrenza
Quest’anno ricorre il 250° anniversario – semiquincentenario – della Dichiarazione di Indipendenza avvenuta il 4 luglio del 1776 negli Stati Uniti: l'Independence Day. Per l’occasione fuochi d'artificio spettacolari a chiusura della giornata, simbolo di libertà e unità. Saluto alla Union: colpi di cannone a mezzogiorno in alcune basi militari. Grande attesa per il discorso del Presidente.
“Il 4 luglio ci saranno 41 gradi ma io terrò un discorso molto lungo”
Gli americani festeggiano solitamente il 4 luglio riunendosi con amici e parenti. Grandi protagonisti della giornata, in onore dei colpi di pistola del 1777, sono i fuochi d'artificio che richiamano grandi folle. Il Programma Principale sul National Mall (Washington D.C.) prevede quest’anno alle ore 01:15 dimostrazioni aeree e sorvoli militari. Alle ore 07:00 inizio ufficiale del programma "Salute to America". Alle 21:45 il discorso tanto atteso del Presidente degli Stati Uniti davanti al Lincoln Memorial per i 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti. A Washington ci saranno 41 gradi, "ma io farò un discorso molto lungo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa" ha detto Donald Trump parlando in North Dakota. E poi a seguire alle ore 22:30 il più grande spettacolo di fuochi d'artificio nella storia nazionale, con un muro di fuoco lungo il fiume Potomac.
Approfondimento
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Altre celebrazioni
Grande festa a New York con l’International Naval Review ovvero la parata di grandi velieri nella baia. In quel giorno la Grande Mela sarà invasa da bandiere statunitensi e dai suoi colori, blu, bianco e rosso. Ma l’evento più atteso è lo spettacolo di fuochi di artificio offerto da Macy’s, con numeri da record. A Philadelphia previsti concerti gratuiti e cerimonie nella città in cui è stata firmata la Dichiarazione originale. A Boston in programma la celebrazioni del 250° anniversario per tutto il mese di giugno e luglio, con la presenza dei famosi "Boston Pops". Infine in South Dakota evento speciale "Rushmore 250" presso il Monte Rushmore.