Independence Day Usa: il programma delle celebrazioni per i 250 anni



“Il 4 luglio ci saranno 41 gradi ma io terrò un discorso molto lungo”

Gli americani festeggiano solitamente il 4 luglio riunendosi con amici e parenti. Grandi protagonisti della giornata, in onore dei colpi di pistola del 1777, sono i fuochi d'artificio che richiamano grandi folle. Il Programma Principale sul National Mall (Washington D.C.) prevede quest’anno alle ore 01:15 dimostrazioni aeree e sorvoli militari. Alle ore 07:00 inizio ufficiale del programma "Salute to America". Alle 21:45 il discorso tanto atteso del Presidente degli Stati Uniti davanti al Lincoln Memorial per i 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti. A Washington ci saranno 41 gradi, "ma io farò un discorso molto lungo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa" ha detto Donald Trump parlando in North Dakota. E poi a seguire alle ore 22:30 il più grande spettacolo di fuochi d'artificio nella storia nazionale, con un muro di fuoco lungo il fiume Potomac.