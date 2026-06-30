Ispezioni sono state effettuate in Francia - in sedi e residenze legate al Rassemblement National di Jordan Bardella - Belgio e Spagna, oltre che nel nostro Paese. L’ex gruppo del Parlamento europeo avrebbe utilizzato irregolarmente circa 4,3 milioni di euro tra il 2019 e il 2024: fra le contestazioni ci sono appalti assegnati senza reale concorrenza e contratti a società vicine ad ambienti della destra radicale ascolta articolo

Accelera l’inchiesta sulla sospetta appropriazione indebita di fondi Ue da parte dell'ex gruppo Identità e democrazia al Parlamento europeo. Oggi sono state effettuate perquisizioni coordinate in Francia, Belgio, Italia e Spagna, anche se la procura non ha fornito ulteriori particolari per non compromettere l'indagine. "Dalle prime ore di questa mattina, sono in corso perquisizioni presso le sedi e le residenze private dei fornitori di servizi di comunicazione che hanno collaborato con noi", ha annunciato il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella.

Cos’è successo Tutto nasce da un controllo finanziario interno di routine svolto dalla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo, in occasione dello scioglimento del gruppo Id dopo le elezioni europee del 2024 e della nascita del gruppo dei Patrioti per l'Europa. Il rapporto che ne scaturì, concluso nel giugno dello scorso anno, rilevò che il gruppo, di cui faceva parte il partito di estrema destra francese Rn, avrebbe utilizzato irregolarmente circa 4,3 milioni di euro tra il 2019 e il 2024. Da lì la Procura europea (Eppo) ha deciso di avviare un'indagine penale su contestazioni che riguardano soprattutto appalti assegnati senza reale concorrenza, contratti a società vicine ad ambienti della destra radicale e finanziamenti ad associazioni o attività non direttamente collegate all'attività parlamentare del gruppo. Leggi anche Ue, Bardella eletto capogruppo de "I Patrioti". Roberto Vannacci vice