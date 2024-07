Ue, Bardella eletto capogruppo de "I Patrioti". Roberto Vannacci vice

Con 84 eurodeputati da 12 Paesi Ue "I Patrioti per l'Europa" rappresentato la terza forza all'Eurocamera dopo il Ppe (188) e i Socialisti (136) e prima dei Conservatori (78). Bardella: "Rappresentano la speranza per le decine di milioni di cittadini delle nazioni europee che apprezzano la loro identità, la loro sovranità e la loro libertà"

Jordan Bardella è stato eletto capogruppo del gruppo "I Patrioti per l'Europa" al Parlamento europeo. Tra i vicepresidenti c'è anche Roberto Vannacci, eletto nelle file della Lega. Gli altri sono l'ungherese Kinga Gal (Fidesz), Klara Dostalova (Ano, Repubblica Ceca), Sebastiaan Stoteler (Pvv, Paesi Bassi), Antonio Tanger Correa (Chega, Portogallo), Hermann Tertsch (Vox, Spagna) e Harald Vilimsky (Fpo, Austria). Anders Vistisen (Partito popolare danese, Danimarca) è stato eletto segretario d'aula e Gerolf Annemans (Vlaams Belang) tesoriere.

"I Patrioti per l'Europa rappresentano la speranza per le decine di milioni di cittadini delle nazioni europee che apprezzano la loro identità, la loro sovranità e la loro libertà. Come forze patriottiche, lavoreremo insieme per riprendere le nostre istituzioni e riorientare le politiche per servire le nostre nazioni e i nostri popoli", ha commentato Bardella in una nota.