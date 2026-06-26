Londra, Re Carlo e Camilla lasciano Buckingham Palace

Il palazzo, che dal 1837 funge da residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito ed è attualmente in ristrutturazione, continuerà a essere la sede amministrativa della monarchia britannica, ma Carlo III si stabilirà formalmente a Clarence House, l'antica residenza della Regina Madre dove già viveva dal 2003
Re Carlo e sua moglie, la regina Camilla, lasceranno Buckingham Palace e vivranno stabilmente nella vicina Clarence House. L'obiettivo è di aumentare l'accesso del pubblico nel palazzo reale, poiché, quando il re è in sede, le misure di sicurezza limitano il numero di persone e le aree di accesso ai visitatori.
Clarence House, l'antica residenza della Regina Madre
Buckingham Palace, che dal 1837 funge da residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito ed è attualmente in ristrutturazione, continuerà a essere la sede amministrativa della monarchia britannica, ma Carlo III si stabilirà formalmente a Clarence House, l'antica residenza della Regina Madre dove già viveva dal 2003. "Dopo un'attenta valutazione e al fine di aumentare notevolmente le opportunità di accesso al pubblico, il re (Carlo III) e la regina (Camilla) hanno deciso di non adottare Buckingham Palace come residenza personale", ha dichiarato un portavoce della casa reale britannica. Tuttavia, il portavoce ha precisato che Carlo e Camilla continueranno ad avere accesso ad alcune stanze private all'interno del palazzo "dove potranno ritirarsi durante la giornata lavorativa" e che potrebbero essere utilizzate come "possibile residenza in futuro".
Approfondimento
Carlo III, il primo re inglese a rendere pubblici i redditi
Buckingham Palace in ristrutturazione
Il palazzo londinese è stato oggetto di un progetto di ristrutturazione decennale che ha previsto la sostituzione di caldaie, cavi elettrici e tubature, con un costo di 369 milioni di sterline (428 milioni di euro), al fine di ridurre il rischio di incendi e allagamenti. Il completamento dei lavori è previsto per il prossimo mese di marzo. La regina Vittoria fu la prima monarca a utilizzare Buckingham Palace come sede ufficiale della corte nel 1837 e, dopo aver sposato il principe Alberto, trasformò il palazzo per accogliere la sua famiglia in crescita, ricevere gli ospiti e svolgere gli affari ufficiali. Carlo III risiede a Clarence House, l'antica residenza della Regina Madre, dal 2003 e continuerà a organizzare vari eventi nel palazzo, dalle feste in giardino ai ricevimenti, e terrà udienze con i nuovi ambasciatori. Quando il re si trova a Londra, il suo stendardo reale sventola sia a Buckingham Palace che a Clarence House, indipendentemente da quale delle due residenze occupi.