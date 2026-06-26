Londra, Re Carlo e Camilla lasciano Buckingham Palace

Il palazzo, che dal 1837 funge da residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito ed è attualmente in ristrutturazione, continuerà a essere la sede amministrativa della monarchia britannica, ma Carlo III si stabilirà formalmente a Clarence House, l'antica residenza della Regina Madre dove già viveva dal 2003 ascolta articolo

Re Carlo e sua moglie, la regina Camilla, lasceranno Buckingham Palace e vivranno stabilmente nella vicina Clarence House. L'obiettivo è di aumentare l'accesso del pubblico nel palazzo reale, poiché, quando il re è in sede, le misure di sicurezza limitano il numero di persone e le aree di accesso ai visitatori.

Clarence House, l'antica residenza della Regina Madre Buckingham Palace, che dal 1837 funge da residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito ed è attualmente in ristrutturazione, continuerà a essere la sede amministrativa della monarchia britannica, ma Carlo III si stabilirà formalmente a Clarence House, l'antica residenza della Regina Madre dove già viveva dal 2003. "Dopo un'attenta valutazione e al fine di aumentare notevolmente le opportunità di accesso al pubblico, il re (Carlo III) e la regina (Camilla) hanno deciso di non adottare Buckingham Palace come residenza personale", ha dichiarato un portavoce della casa reale britannica. Tuttavia, il portavoce ha precisato che Carlo e Camilla continueranno ad avere accesso ad alcune stanze private all'interno del palazzo "dove potranno ritirarsi durante la giornata lavorativa" e che potrebbero essere utilizzate come "possibile residenza in futuro". Approfondimento Carlo III, il primo re inglese a rendere pubblici i redditi