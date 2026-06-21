La scelta, voluta dal sovrano, rientra nel processo di modernizzazione e trasparenza avviato da Buckingham Palace. La pubblicazione includerà i redditi del Ducato Lancaster e sarà accompagnata dai dati sul Sovereign Grant ascolta articolo

Re Carlo diventerà il primo monarca britannico dell'epoca moderna a rendere pubblico l'ammontare delle proprie imposte personali. I dati fiscali saranno diffusi giovedì prossimo insieme alla pubblicazione annuale dei conti della famiglia reale. Secondo fonti di Buckingham Palace, la scelta arebbe stata presa direttamente dal sovrano.

Il progetto di trasparenza Il Palazzo ha spiegato che l'iniziativa rientra in un più ampio processo di modernizzazione volto a garantire maggiore trasparenza e a "favorire una più ampia comprensione della nostra responsabilità". La Bbc rivela che la decisione arriva anche dopo le richieste di una maggiore apertura sulle finanze della monarchia seguite agli scandali che hanno coinvolto Andrew Mountbatten-Windsor. Leggi anche Andrea Windsor-Mountbatten, l'ex principe travolto dallo scandalo FOTO

Cosa sarà reso pubblico La pubblicazione riguarderà le imposte versate dal re nell'anno fiscale 2024-2025, comprese quelle sui redditi del Ducato di Lancaster, su eventuali investimenti personali e sulle proprietà private come Sandringham e Balmoral. Buckingham Palace ha precisato che l'impegno sarà rinnovato ogni anno. Da principe di Galles, Carlo aveva già reso noto l'ammontare delle tasse pagate.

Il quadro fiscale della monarchia I monarchi britannici non sono obbligati a pagare l'imposta sul reddito, l'imposta di successione sui beni ricevuti dal sovrano precedente o la tassa sulle plusvalenze. Il re versa però volontariamente l'imposta sul reddito e le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni privati. Per la prima volta sarà reso noto anche l'importo complessivo delle imposte pagate, incluse quelle relative agli utili del Ducato di Lancaster, pari lo scorso anno a circa 24 milioni di sterline.