Garden party a Buckingham Palace, Re Carlo alla console

Il sovrano ha incontrato celebrità e ambasciatori della fondazione e, durante il dj set, si è messo anche alla console con Christian St Louis

Il sovrano ha ospitato più di 4mila invitati a un garden party a Buckingham Palace per celebrare il 50° anniversario della King’s Trust, l'organizzazione benefica a favore dei giovani. Carlo ha incontrato celebrità e ambasciatori della fondazione e, durante il dj set, si è messo anche alla console con Christian St Louis.