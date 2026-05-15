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Garden party a Buckingham Palace, Re Carlo alla console

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Il sovrano ha incontrato celebrità e ambasciatori della fondazione e, durante il dj set, si è messo anche alla console con Christian St Louis

Il sovrano ha ospitato più di 4mila invitati a un garden party a Buckingham Palace per celebrare il 50° anniversario della King’s Trust, l'organizzazione benefica a favore dei giovani. Carlo ha incontrato celebrità e ambasciatori della fondazione e, durante il dj set, si è messo anche alla console con Christian St Louis.

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