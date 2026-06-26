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Clarence House, situata sul Mall di Londra, fu costruita tra il 1825 e il 1827 da John Nash per il futuro re Guglielmo IV, noto come Duca di Clarence prima dell'ascesa al trono. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, divenne la prima casa coniugale della principessa Elisabetta con il principe Filippo. E, per quasi cinquant'anni, fu anche l'amatissima dimora della Regina Madre. Nel 2002 passò nelle mani di Re Carlo III e della Regina Camilla, che la restaurarono nel 2003 fino al trasferimento ufficiale. La dimora ha ospitato anche il principe Harry e il principe William.