Clarence House, storia e interni della casa privata di Re Carlo III e Camilla. FOTO
Re Carlo e la Regina Camilla hanno annunciato che lasceranno Buckingham Palace per trasferirsi stabilmente nella vicina Clarence House, l'antica residenza della Regina Madre. I reali vorrebbero così "aumentare notevolmente le opportunità di accesso al pubblico" nel palazzo reale, che continuerà a essere la sede amministrativa della monarchia britannica. Mentre Carlo e Camilla si preparano a vivere un nuovo capitolo del loro matrimonio nella storica residenza privata della famiglia reale.