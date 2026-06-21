Regno Unito, Keir Starmer verso le dimissioni: cosa sappiamo

A incidere su un possibile passo indietro di Starmer è anche l'elezione di Andy Burnham che ha vinto a valanga il voto suppletivo per il seggio di Makerfield alla Camera dei Comuni. Nella sua veste di deputato, il sindaco di Manchester può ora ufficialmente aprire la sfida per la guida del partito e del governo.

Burnham, fin dalla prima dichiarazione dopo il trionfo alle urne, ha affermato che "la politica britannica non funziona e il Paese non è dove dovrebbe essere", parlando di "una svolta" e allo stesso tempo di "un'ultima chance per un cambiamento" del suo partito prima che sia troppo tardi.

Burnham questo fine settimanasta ha comunque tenuto un profilo basso, proprio in attesa delle decisioni di Starmer. Il popolarissimo neo-eletto deputato ha fatto sapere di non volere una guerra interna al partito e preferirebbe un passaggio delle consegne pacifico e indolore, anche se ha già dalla sua parte gli 81 deputati necessari per far scattare la sfida.