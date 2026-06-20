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Media Regno Unito: lunedì attese le dimissioni di Starmer

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Il premier britannico avrebbe preso atto di una crescente perdita di sostegno all'interno del Partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata con Andy Burnham. Si andrebbe comunque verso un'uscita "ordinata" da Downing Street

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Lunedì il primo ministro britannico Keir Starmer dovrebbe annunciare le dimissioni. A riferirlo è The Observer, secondo cui Starmer sarebbe pronto a lasciare Downing Street dopo aver preso atto della crescente perdita di sostegno all'interno del

Partito laburista, dove la maggioranza dei deputati pare ormai essere schierata a favore di Andy Burnham.

Verso un'"uscita ordinata"

Starmer starebbe definendo un calendario per il proprio addio dopo una serie di colloqui avuti negli ultimi giorni con ministri, consiglieri di Downing Street, leader

sindacali e finanziatori del partito. Pur trascorrendo il fine settimana nella residenza di Chequers con la moglie Victoria prima di una decisione definitiva, fonti laburiste ritengono che una "dichiarazione chiara" possa arrivare già lunedì. Un membro della Camera dei Lord vicino a Starmer ha affermato che il premier non intende lasciare un vuoto di potere, ma organizzare "una lenta marcia ordinata" come "questione di dovere e dignità".

Starmer "rassegnato"

Secondo la stessa fonte, Starmer sarebbe giunto alla conclusione che non è più possibile fermare il "caos" restando in carica. Un altro esponente di spicco del Labour ha sostenuto che il primo ministro appare ormai "rassegnato" all'idea di lasciare. "Si è scontrato con la realtà che il sostegno non c'è più. Tutti sanno che questa non

è più una proposta sostenibile", ha affermato.

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nell'elezione suppletiva di Makerfield contro Reform UK, proprio lunedì presterà giuramento da deputato. E nei prossimi giorni è atteso un incontro con Starmer. I sostenitori di Burnham affermano che abbia ormai raccolto l'appoggio di oltre 201 deputati laburisti, più della metà del gruppo parlamentare, e che sia pronto a sfidare Starmer per la leadership qualora il premier non lasci spontaneamente l'incarico.

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