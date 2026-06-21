È morto a 93 anni François Englert, il fisico belga che insieme a Peter Higgs vinse il premio Nobel nel 2013 per aver spiegato l'origine della massa delle particelle elementari. Si è spento nella sua abitazione di Uccle, alle porte di Bruxelles. Con il collega Robert Brout aveva elaborato uno dei meccanismi fondanti del Modello Standard della fisica, quello che ha portato alla scoperta del bosone soprannominato "particella di Dio".